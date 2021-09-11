新北市接種疫苗死亡案例，11日再添2人，新北市通報累積統計共144例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報94歲女性，身患高血壓與心臟病，6月15日接種AZ，接種後僅頭痛，6月15日至7月31日作息正常，8月1日於家中昏倒，緊急送醫救治，經診斷為腦血管破裂，8月8日死亡。

新莊區通報78歲男性，身患腎臟疾病，6月18日接種AZ，6月19日出現身體癱軟無力，6月20日至9月8日作息正常，9月9日出現昏迷，送醫死亡。