41歲吳尊過去出道時被封為「汶萊王子」，傳聞他父親是當地的地產公司大亨，是當地有名望的家族，2013年他出書認了過去隱婚生女傳言都是真的，除了有大女兒Neinei外，同年又生下一子Max，太太則是他的初戀林麗吟。今(17日)吳尊分享到大陸接種當地疫苗，也自曝會做這選擇的兩大原因。

吳尊2005年客串《終極一班》出道，之後演出《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》奠定偶像劇一哥地位，他曾與Ella、林依晨傳緋聞，然而當時就有八卦媒體表示到他汶萊老家拍到陽台有嬰兒衣物，疑似已有家室，但當時吳尊全盤否認，8年前他才承認當爸，並將再生下一兒，他在自傳中表示：「是的，我現在是擁有錢都買不到的角色...一個幸福的超級爸爸！」

吳尊8年前承認結婚生女。（圖／中時資料照片）

吳尊升格當爸後，2017年又帶一雙兒女上節目《爸爸去哪兒第五季》，將人氣炒到顛峰，原本他對另一半身分保密有加，就連邀林麗吟上節目都會請太太刻意戴墨鏡掩飾身分，2018年才首度公開老婆正面照，直說：「她就是我背後辛苦的拍檔...感恩大家一直以來的祝福，祝大家也要幸福快樂」，而林麗吟外型亮麗，五官立體精緻，大眼挺鼻被粉絲指和吳尊有夫妻臉。

吳尊發文。（圖／翻攝自吳尊微博）

本月11日吳尊自曝到大陸隔離準備工作，今他再發文宣布已接種大陸疫苗，但沒說明品牌，一家四口也都做出同樣選擇，原因一是比起其他國家，大陸將疫情控制得很好，原因二則是感謝大陸對汶萊的捐款和支持，最近更派專家團隊到汶萊協助控制疫情，吳尊透露先前有幸能參訪大陸實驗室，覺得這群幕後英雄太偉大了，「致敬，感恩與驕傲，有你們這些英雄真好」。

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