桃園市長鄭文燦17日主持防疫會議，針對疫苗接種，他說，中秋節過後桃園有4個疫苗接種計畫，總共33萬人。至於中秋烤肉，不要群聚、不串門子，若在家門口騎樓，也限定家人。

鄭文燦表示，桃園疫苗涵蓋率至17日達126萬人次、劑次涵蓋率55.5％，人口涵蓋率5成。鄭文燦也提及中秋後疫苗接種計畫，他說，第8期AZ疫苗還有約2萬名18歲至22歲年輕人接種AZ。此外國、高中生BNT專案共13萬人，有97％同意接種，95％在學校、2％在醫療院所。

另外第9期為BNT接種，有18至22歲、65歲以上、40歲以上重大傷病，有7.6萬人，將安排在衛生所、醫療院所接種。高端第2劑則有4.8萬人，預計在社區接種站。至於莫德納長者第2劑，桃園有2.8萬人提供75歲以上長者。

鄭文燦說，今年中秋停辦戶外大型烤肉活動，包含市府社團、社區、區里都停止，遊樂區、風景區、公園也停止烤肉區使用。社區的中庭、廣場、騎樓也都不行，若是自家門前騎樓最好不要，若要烤僅限定於家人，也不得群聚、不串門子，違反規定就可以依傳染病防治法開罰3000至15000元。

鄭文燦也宣布，桃園針對5倍券、桃園好事成雙券推出電動機車補助，10月起若使用5倍、好事成雙券，使用5000元以上，會再9000元補助額外加上7000元補助。