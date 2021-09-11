新冠肺炎疫苗哪一款防禦力最佳？接種疫苗究竟有何好處與優點？美國疾病管制暨預防中心(CDC)稍早前發布研究結果，均強調新冠肺炎疫苗能有效防範染疫後死亡、住院的嚴重後果，即便在Delta病毒肆虐的疫情下。

根據美國CDC發表的研究成果，已完整接種疫苗者染疫死亡的比例，比未接種者小11倍，住院機率小10倍。而CDC發表的第一項調查了今年4月4日至6月19日之前美國13個管轄區域內的數十萬個新冠肺炎病例(當時Delta尚未成為主要流行變異株)，對比6月20日至7月17日之間的資料，結果發現已接種者染疫風險略為升高。原本已接種疫苗者的染疫風險，比未接種者小11倍，後段縮小為5倍。

美國CDC最新公布的研究指出，施打疫苗可有效降低死亡率與住院機率。（圖／摘自美國CDC）

研究發現，疫苗對於預防住院以及死亡的防護力都維持穩定，唯有在65歲以上者長者族群中，保護力下降的幅度大於年輕族群。對此，美國CDC以及美國食品暨藥物管理局(FDA)也正在評估追加第三劑加強針的可能性。若是決議施打加強針，年長者與估將是首批接種者，而現任美國總統拜登也將接受第三劑。

此外，另一項研究則是蒐集6至8月期間超過400家醫院、急診診所的資料，來評估疫苗保護力。研究結果顯示，在預防住院的效力上，成效最好的是莫德納(Moderna)，之後依序是輝瑞/BNT(Pfizer-BioNTech)、嬌生疫苗（Johnson & Johnson），保護力分別是95%、80%、60%。整體而言，疫苗對所有年齡的預防住院的保護力有86%，但是對於75歲以上長者，保護力下滑到76%。

研究顯示採用mRNA技術的輝瑞/BNT疫苗以及莫德納疫苗，保護力上略高於利用腺病毒載體技術研發的嬌生疫苗，有可能是因為後者是單劑型的疫苗。CDC所發表的研究之中，另有一篇指出莫德納疫苗的Delta病毒株流行期間提供的防護力略高，但是具體原因不明朗。

針對上述研究，美國CDC主任Rochelle Walensky表示，一項又一項的研究都顯示，疫苗仍舊是有效的。

根據Our world in data網站統計，如今全球已有41.5%人口至少接種過一劑新冠肺炎疫苗，全球已施打的疫苗多達56億4千萬劑，每日約以施打3088萬劑的速度進行中。但低收入國家中，僅有1.9%已接種至少一劑的疫苗，與全球平均有著大幅落差。