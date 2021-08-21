高雄男不服遭拖吊怒開車門 佔街道囂張辯：想坐車一起去(取自爆料公社)

高雄市1名車主昨（20）日違停路邊遭拖吊，轎車當時已被裝上輔助輪並已拖到路中，沒想到車主卻急忙掉出來「盧小小」，甚至一度企圖打開車門，遭到拖吊業者痛罵，2方因此在路上爭論不休，事後警方出面警告已妨害交通，車主才放棄爭執，甚至辯稱開車門是想要上車、跟著到拖吊場，誇張行徑全被拍下。

1名網友在臉書「爆料公社」張貼1則影片，影片中1輛違停的轎車正被拖吊，其拖吊業者已裝上輔助輪，並已拖到路上，沒想到遭拖吊的車主連忙上前阻止拖車，甚至一度打開車門，企圖用肉身阻擋，氣得拖吊業者大罵「你這樣開門有夠XX，你還要開門，拖吊完了你的車，請你離開現場。」

高雄市1名車主昨（20）日違停路邊遭拖吊，轎車當時已被裝上輔助輪並已拖到路中，沒想到車主卻急忙掉出來「盧小小」，甚至一度企圖打開車門。（翻攝自臉書「爆料公社」影片）

高雄男不服遭拖吊怒開車門 佔街道囂張辯：想坐車一起去

影片中拖吊業者與車主爭論不休，2方就在大馬路上互不相讓，最後是警察獲報後出面，警方對車主解釋拖吊作業已完成，車子已經拖到車道，後面僵持在馬路上已是妨礙交通了，車主才解釋說「我沒有阻擋，我想跟他去，我會付錢」，辯稱開車門是因為想要一起上車至拖吊場。

警方表示，事發在高雄市三民區，該車主20日晚上8點多違停在義民路紅線上，遭拖吊，當事業者已已有廣播、貼封條、裝輔助輪，也已進入車道，因此依法不會當場放下車輛還給車主；警方說若駕駛阻礙公務一直不改善，就可以依妨害公務送辦。