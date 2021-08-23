高雄28歲蔡姓男子22日深夜與友人未戴安全帽以雙載的方騎乘機車，行經苓雅區苓雅一路與復興二路口時，遭警方攔下，員警查驗身分時，赫然發現蔡男身揹竊盜及賭博罪遭到通緝，蔡男想蒙騙警方遭通緝的事實，理直氣壯不斷向警方跳針表示「有法院的單子，也被抓過了！」，最後在警方查證下，仍依竊盜及賭博通緝現行犯將蔡男犯移送橋頭地檢署偵辦。

高市警苓雅分局民權路派出所員警22日深夜11時許，巡經苓雅一路與復興二路口時，發現2名年輕男子未戴安全帽騎乘機車雙載逛大街，且談笑聲響徹街道，便趨前攔車盤查，機車騎士自知未戴安全帽已違反交通法規，便立即將車輛靠邊停下。

警方開單告發的過程中，被載的蔡男蹲在路旁神情緊張，警方發覺有異，要求蔡男出示證件核對身分，但蔡男先是向警方推託剛剛已被開過單，也有員警查證過身分，隨後更是心虛不斷跳針激動大喊「我有單子啊！」，仍遭員警識破，查獲蔡男是身揹竊盜及賭博2案的通緝犯。

蔡男遭警方識破後，還一度堅稱自己已經在前天自行前往法院報到，絕不可能還留有通緝身分，且不斷地向警方說「我有那張法院的單子！我被抓過了阿！」，但警方向蔡男解釋，經電腦查詢後通緝身分仍未撤銷。

蔡男遭逮後在警車上不斷哀聲嘆氣，最終向警方坦承，其實自己剛剛都是在呼攏警方，因為自己心急害怕被抓，才會一時之間向警方編了好幾個謊言，警方在將其逮捕返回派出所後，全案詢後依竊盜及賭博通緝現行犯移送橋頭地檢署偵辦。