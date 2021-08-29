受到疫情影響，彰化縣夾娃娃機店直到本月初才有條件開放，必須符合縮小出入口、並配合實聯制登記等相關防疫規定。(吳建輝攝)

被搶的業者奪寶娛樂謝副總無奈表示，因為彰化開業要多付每小時清銷的人力成本，因此當天是要把員林的機台載運到花蓮的百貨公司擺設營業，沒想到抵達現場看到機台遭破壞臉都綠了。(吳建輝攝)

員林派出所長林健民表示，業者表示上周巡視時機台仍完整，27日在前往巡察時就遭破壞，因此破壞時間未明，目前正積極調閱相關監視器，全力追查當中。(吳建輝攝)

受到疫情影響，彰化縣夾娃娃機店直到本月初才有條件開放，必須符合縮小出入口、並配合實聯制登記等相關防疫規定，彰化一名夾娃娃機業者擺放在員林火車站下的機台，近日遭小偷連續破壞撬開偷取零錢，撇去維修機台費用粗估損失就超過2萬元，業者無奈表示，開了警察來，不開小偷來，開不開都死。

彰化配合中央防疫措施，訂定娃娃機店開放規則，縮小出入口並實聯制，店內的客人及員工全程配戴口罩，還限制營業時間為上午8點到晚上10點，且必須每小時進行清潔消毒，也要設置遠端監控設備，強硬的措施讓業者吃不消，開業必須多加派人力看管，因此有些乾脆不開。

被搶的業者奪寶娛樂謝副總無奈表示，因為彰化開業要多付每小時清銷的人力成本，因此當天是要把員林的機台載運到花蓮的百貨公司擺設營業，沒想到抵達現場看到機台遭破壞臉都綠了，一共被破壞3台娃娃機、3台兌幣機，損失大概4萬元左右。

謝副總說，因為他尚未開業所以監視器沒開，被小偷惡意撬開機台偷錢已經見怪不怪了，但機器被破壞成這樣還是頭一遭，知道疫情大家都不好過，但他也三個多月沒有營業，員工勞保薪水照付，損失超過百萬，真的是有夠衰，欲哭無淚。

員林派出所長林健民表示，日前接獲業者報案，指擺設在員林車站下方的娃娃機遭惡意破壞，並搜刮機台內零錢，損失超過2萬元，業者表示上周巡視時機台仍完整，27日在前往巡察時就遭破壞，因此破壞時間未明，目前正積極調閱相關監視器，全力追查當中。

員林市長游振雄表示，車站橋下空間使用是由上任市長向台鐵承租，合約到明年5月到期，橋下確實有許多民眾反映街友問題。不管是市集、娃娃機等，也已經協請警方加強巡邏，合約到期後公所是否續租，或台鐵有其他用途等將會再討論，希望能測底改善橋下空間使用問題。