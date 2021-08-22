一名男子從高雄到桃園出差，使用網路訂房網站Agoda訂了一間位在中壢區的商務旅館，未料期間外出返回房間時，發現不僅門卡無法進入，退房時更是驚覺價值6萬元的筆電遭竊。他上網控訴業者事後「冷處理」，提醒其他旅客訂房時務必小心。

網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己透過訂房APP找到一間位於桃園中壢的商旅，在本月11日至13日入住，但在12日晚上外出回飯店時，竟發現卡片無法使用，竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他相當心痛。

他向中壢警方報案，員警還說他不是第一位受害者，該旅館採無人管理，事後他得知，是商旅櫃檯的萬用房卡遺失被複製，才導致有人進房行竊。但是向業者詢問賠償事宜時，接到自稱旅館法務人員說因為貴重物品沒申報，所有是住客自己的疏失，飯店不會賠，甚至說等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來，讓這名男子實在氣炸。

中壢警方則說，16日受理民眾報案筆電遭竊，經循線調閱監視器畫面後，已掌握犯嫌身分，刻正傳喚嫌疑人到案說明中。警方也呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。