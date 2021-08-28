為杜絕環保犯罪，台中地檢署邀集林務、水土保持等單位合作，於2016年成立「檢警環林查緝環保及國土犯罪聯合小組」，藉由跨單位橫向結盟，查緝不法業者汙染環境及破壞國土山林的行為，該小組並舉辦成果研討會，針對環保犯罪問題進行討論，而科技蒐證是會中矚目焦點。

這場研討會中，檢察官周佩瑩分享破獲電鍍工廠水汙染案件的偵辦歷程，並探討刑法與空汙法在環保犯罪刑責認定上的差異，以及目前環保犯罪案件偵辦困境與解決方案。會中也邀請環保署簡任技正許正雄分享空氣、水汙染與廢棄物各類型查緝環保犯罪案例及科技化蒐證經驗。

台中市環保局舉例，一家PU皮製造工廠異常排放揮發性有機物，聯合小組從2019年11月起持續監控，隔年6月一舉查獲該工廠涉嫌以不明管道私自排放廢氣，並蓄意短繳空氣汙染防制費，除依空汙法行政裁罰1000餘萬元罰鍰，還追繳空汙費1億1000多萬元，此為運用稽查專業及科技化儀器蒐證技巧的成果展現。

環保局強調，「檢警環林查緝環保及國土犯罪聯合小組」成立已5年，積極查緝各項環保犯罪行為，根據統計，2016至2020年，小組共同偵辦環保案件從51件成長至120件，5年來累計偵辦達397件，且今年1至7月偵辦環保案件已達39件。