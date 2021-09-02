香港警方國家安全處昨（1日）證實，正在就「612基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法例展開調查。香港行政會議成員、資深大律師湯家驊今（2日）指出，法庭批出「提交物料令」，反映出香港警方肯定已經掌握一定犯罪證據。

「612人道支援基金」曾在反送中運動提供支援，上月中宣布將會停運，9月28日後不再使用「真普聯」的帳戶收取捐款，10月解散秘書處。

湯家驊說，在香港普通法制度下，一定要有犯罪意圖才算犯法，因此曾經捐款的民眾，不需擔心會犯法，同情並資助他人打官司，同樣不算違法；但如果有人透過中間人，協助或資助他人作出違法行為，而且中間人知情、屬於計劃的一部分，就可能構成罪行。

對於「612基金」調查進度，湯家驊認為，如果香港警方獲法庭批出「提交物料令」，要求有關人士提供與偵查危害國家安全罪行有關的資料，反映警方肯定已經掌握一定的犯罪證據。

湯家驊強調，無論是否有犯罪意圖，香港市民都要盡公民責任，協助警方偵緝犯罪行為；如果不協助，就可能招惹嫌疑，使人覺得背後涉及犯罪意圖，或者刻意不想警方查出真相。

據了解，香港警方要求「612人道支援基金」的信托人和「真普選聯盟」的董事等相關人士，在指定的限期內，提供組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌的具體詳情、帳戶資金往來、捐款用途、支援項目、捐款人和受助人等資料。