根據《華爾街日報》的一篇評論，億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）直接點名貝萊德（BlackRock）向中國投資數十億美元是一大「錯誤」，可能使該資產管理公司的客戶蒙受損失。

索羅斯在該專欄文章中指出，現在向中國投入數十億美元是一個「悲慘的錯誤」，對於貝萊德的客戶而言，這很可能賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。

上個月貝萊德成為第一家在中國經營全資共同基金業務的外國資產管理公司，率先搶進這個快速成長的3.6兆美元零售基金市場。

中國政府在2020年4月1日取消該產業的外資所有權上限。

索羅斯表示，貝萊德認為中國的國有企業和民營企業有所不同，但這與現實相去甚遠。

貝萊德尚未回應路透社的置評請求。

今年以來，中國政府一連串從科技業到補教業的整改措施令投資人驚惶失措，自2月以來，因此蒸發掉的市值已逼近1兆美元。