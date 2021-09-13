外傳美國正慎重考慮同意我駐美代表處更名為「台灣代表處」，民進黨團今天表示全力支持，而且樂觀其成。並強調，這個名稱的改變是個漫長過程，也是不分朝野長期以來對於駐外單位名稱正名的一貫努力，不應該作為國內政治消費工具，中國也不應該抗議和干涉。

民進黨團今天召開記者會，由幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰主持，對於我駐外館處正名議題，劉世芳表示，之前包括索馬利蘭、立陶宛、歐洲議會都多次提到，我們的代表處如果能用台灣名義的話更好，我們民意立場也是支持。

蔡適應則表示，1978年中華民國跟美國斷交之後，當時駐美代表處名稱就磋商非常久，1979年在美國的名稱叫做「北美事務協調委員會駐美國辦事處」，完全聽不出來是哪個單位的代表處，1994年在當時駐外人員努力下，才改成「北美事務協調委員會駐美國台北經濟文化代表處」。

他說，這個名稱的改變是一個漫長的過程，一直到2019年，北美事務協調委員會更名為「台灣美國事務委員會」，也期待未來我們的「駐美國台北經濟文化代表處」能夠改成「駐美國台灣代表處」。

蔡適應強調，這是不分朝野長期以來，對於駐外單位名稱希望能夠正名的一貫努力，不應該作為國內政治消費的工具。駐外單位冠上台灣的名稱，是不分朝野都要繼續努力的事情。

他說，過去這幾年來，我們在許多國家也開始將正式名稱更改為台灣代表處，這是往正向發展的一件事情，他也要呼籲中國政府，對於台灣這樣的一個更名行動，要用一個正面樂觀的角度來看待，「如果兩岸關係能夠和緩，讓台灣能夠正名，不也表示出中國願意對台灣釋出的一個善意嗎？」不應該來抗議，也不應該干涉。

黃世杰也表示，這樣一個外交的努力應該是國內不分朝野共同努力的目標，不應該用政治口水的方式消費，這樣的更名或正名風潮，不是只有在美國，也包括歐洲議會、加拿大政府，還有像立陶宛等很多歐洲國家，這也反映出這段時間以來，台灣在國際上很好的參與，讓台灣國際地位重新被世界各國看到。

他說，這不是只是更改名稱的問題，也代表這段時間以來，台灣的外交工作實質的進展，那是一個非常正面的事情，期待國人共同努力能夠促成，以符合台灣在國際上應有的貢獻跟地位，也呼籲中國政府不要把這些國際事務當作是兩岸競爭的零和遊戲。

劉世芳表示，從台灣以中華民國的名義退出聯合國，到目前為止，台灣在美國的代表處名稱就是一直在更動當中，長久以來，不管是國民黨執政或是民進黨執政，外交人員在第一線就非常辛苦，在幫台灣爭取更多的國際空間，不論朝野黨團都應該要全力支持。

她也以AIT為例，裏面就有「台灣」的名稱，這是一個對等的名詞，處理台灣跟美國之間的國際事務，根本跟中國所說的無涉，也不是中國內部的國內事務，全民更應該支持有這樣的正向發展，讓台灣跟美國的關係不管是經貿、文化，甚至是越來越多的相關連結都會更好，「我們黨團全力支持，而且樂觀其成」。