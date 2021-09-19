公園內許多人不顧孩童在旁玩耍，仍點菸吞吐，衛生局創新推出「禁菸鈴」（電子語音禁菸勸導裝置），全市第一台由衛生局「禁菸鈴」選在蘆洲區仁愛公園裝設，蘆洲副區長林志能表示，只要按下按鈕就會自動撥放禁菸宣導，讓癮君子知難而退，目前觀察成效良好，後續將爭取增設於轄區各公園。

衛生局健康管理科長陳欣蓉表示，公園絕對禁菸，但因為屬於開放場所，許多人忽視公園前告示牌到公園抽菸，二手煙嚴重危害到公園運動的親子和民眾健康。由於民眾反映，蘆洲仁愛公園長期有癮君子較多問題，因此衛生局決定設置第一個「禁菸鈴」，「禁菸鈴」按下按鈕，就會自動撥放禁菸宣導。

陳欣蓉補充，「禁菸鈴」有幾個貼心設計，像是有國台語的聲音、按鈴延後10秒才會發出聲響，避免按鈴者與癮君子發生衝突，另外，協管單位也能控制聲音大小和時間，像是晚間10時以後就不能發出聲響，靠近住宅區時，就把音量調小等。

水湳里長吳松標表示，禁菸鈴設置在仁愛公園親子廁所前，起初設置後，效果顯著，但後來很多人都假裝沒聽到，他建議錄音內容可以換成新北市長侯友宜的聲音，效果應該能增強許多。蘆洲副區長林志能指出，未來會積極爭取在各個公園裝設，提醒在公園吸菸的人，戒掉抽菸的壞習慣。

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