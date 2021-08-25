體健設施開放指引。

臺北市防疫因應記者會

指揮中心今(25日)宣布本土零確診，這也是隔了4個月後出現「加零」狀況。關於北市防疫措施，北市長柯文哲今提出最新說明。

關於由慈濟、台積電、永齡基金會合購的1500萬劑輝瑞／BNT疫苗，傳8月底有第一批約百萬劑疫苗運抵台，且將會有大中華區總代理「復必泰」字樣。對此，指揮官陳時中今日態度放軟表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。對此，柯文哲說，老百姓關心的是瓶子裡面的疫苗，不是標籤，繞一圈回來，評語「既有今日，何必當初」。

柯文哲今表示，疫情穩定之下，26日起公園體健設施重新開放、不過設施每天要消毒2次 、若有確診足跡時，該座公園所有設施暫停開放3天，進行全面消毒。另外，籃球、排球、手球場館也即將從9/1起開放。

部分縣市加碼紓困也有發現金，北市會不會普發？柯文哲說，這就是民主政治困擾，防疫要先做好，之後出現紓困問題，應當針對有需要的人給錢，現在若是紓困，普發就有問題，至於振興就另一問題，其實拿到經濟學上討論都知道該怎麼做，拿到民主政治，有選票壓力，現在發當然高興，在市政會議討論過去一年營造成本增加14%，要重新整理北市重大工程預算，還有很大問題，工程預算都要檢討金額，不然現在都可預料全台明年關於工程法律糾紛一定一堆，這不處理，明年亂七八糟，不管發多少現金，已經是不對，因為有錢沒錢發一樣，是發什麼意思，中央還是要有規範，不然大家一直加碼，亂加碼，我都可以預測過幾個月會看到通貨膨脹。