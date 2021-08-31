國際銅價一度因用銅大國中國大陸，新冠肺炎疫情惡化而承壓，但在大陸官方採取嚴格的管控措施下，8月23日宣布本土案例清零，投資人對於銅需求大幅放緩的擔憂隨之消退，LME銅價出現明顯回升。

根據百度交通擁擠指數，目前多數主要城市的交通流量已較前一周成長5～20％，全球第三繁忙的寧波舟山港亦已開始恢復作業，Delta變種病毒對於大陸經濟的衝擊有限。

此外，被視作大陸境內對於銅礦需求的強弱指標-洋山銅溢價，更是已從低點的25美元竄升至100美元以上，凸顯出大陸對於銅礦的需求強勁。

街口投信表示，強勢美元是國際銅價最大的風險，倘若聯準會（Fed）釋出提前升息的訊息，美元指數將應聲走揚，以美元計價的LME銅價將首當其衝。

但就Fed主席鮑爾（Powell）於Jackson Hole的全球央行年會發言來看，縮減購債不必然與升息有直接關聯，且其再次強調通膨升溫是暫時性的，提前升息的可能性偏低，近期的銅價表現仍將著眼於大陸需求。