塔利班在完全佔領最後的反抗軍據點龐吉夏省(Panjshir)後，宣布將組建阿富汗下一屆政府，希望週邊鄰國可以幫忙，特別是中國大陸與俄羅斯，特意排除美國與歐洲等北約國家。

今日印度(India Today)報導，消息人士稱，阿富汗組建政府已進入最後階段，塔利班邀請了巴基斯坦、土耳其、卡達、俄羅斯中國大陸和伊朗加政府組建的工作，多半是阿富汗周邊國家，經濟實力較大的是俄羅斯與中國大陸。

塔利班發言人 穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在星期一的記者招待會上表示，戰爭已經結束，現在希望的就是阿富汗的和平與穩定。不過他的補充語略帶恐嚇：「誰再拿起武器，誰就是人民和國家的敵人。」

塔利班發言人說：「人們應該知道，侵略者永遠不會重建我們的國家，我們人民有責任自己動手重建家園。」

塔利班還表示，來自卡達、土耳其和一家阿聯酋的技術團隊，正在努力恢復喀布爾機場的運作。

大陸外交部長王毅在7月28日就接見塔利班代表團，成了最早承認塔利班的大國。只是尷尬的是，塔利班可能與新疆分離勢力有所勾連；而俄羅斯所制定的國際恐怖團體中，仍然有塔利班。

與此同時，聯合國將於9月13日舉行阿富汗問題重要峰會，將解決阿富汗可能出現的災難，包括饑荒、疫病，與過冬的問題。援助機構表示，阿富汗正面臨糧食、藥品枯竭，可能在幾星期內就出現，如果供糧出現斷絕，數十萬阿富汗人將面臨飢荒。這種難題將考驗國際世界，是否應該承認塔利班的地位，迎他們加入國際秩序。