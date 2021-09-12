傳出美國考慮同意台灣請求，將代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，此事事關重大，政府絕對要小心應對。

就在習近平和拜登電話會議之後爆出這條新聞，表示兩人相談甚壞，習近平必然是拒絕了拜登的要求，拜登同樣的沒有同意習近平的清單。

中方的清單很好理解，不過是一中原則、美軍停止自由航行、停止軍事挑釁等等，美方的需要多是在經貿與金融層面，例如要求中國政府購買美國國債、中方「同意」美方降低關稅、停止「推高」美國通貨膨脹壓力等等。

美中雙方談不攏，美國就開始打台灣牌。台灣變成大陸的睾丸，人人可以捏踩一下讓中國喊疼，而且每次都奏效。

正常人不可能為了練功而自宮，一定會保護好自己脆弱處，大陸也不可能為了抗美而自我閹割。相反的，大陸必然加大力道，不讓美軍進入台灣。

媒體報導解放軍編隊常態化存在於台灣東部海域，這是自我保護的信號。如果這條來自於日本防衛省統合幕僚監部的公告是真的，不久解放軍還會派遣軍機到此區巡邏。從西南海域到東南海域，現在擴大到東北海域，等於全島周圍盡是解放軍，這才是政府必須要注意的。

至於台灣的獨立勢力，中國大陸將其視為病毒，有病就要醫治。

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