根據中央氣象局資料顯示，中颱璨數目前中心位置位於宜蘭的東北東方約60公里之海面上，以每小時24轉21公里速度向北轉北北西前進，目前已為宜蘭及北北基帶來明顯雨勢，農委會水土保持局發布土石流黃色警戒187條，大規模崩塌黃色警戒2處，分別位於宜花東桃園等縣市。

水保局表示，土石流黃色警戒部分，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。

花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村。

花蓮市國福里、台東縣大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村。

桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里等，4縣9鄉63村。

水保局指出，大規模崩塌黃色警戒則分布於台東縣大武鄉大鳥村等1縣1鄉1村，地方政府應進行疏散避難勸告。