原本預期將「貫穿台灣」的璨樹颱風路徑離奇，最後只擦邊台灣東海岸，連氣象局長鄭明典都在臉書上直呼台灣真的有些幸運。氣象粉專《台灣颱風論壇》今天PO出璨樹颱風路徑圖後，讓眾人驚嘆彷彿「郵輪式路線」，打死不登陸，求生慾超強。

今年第14號颱風璨樹，目前位於東海，正朝向日、韓而去，《台灣颱風論壇》形容，如同內建導航的璨樹，行進時各種閃躲飄，就是不會登陸陸地，就像聰明的用路人。貼文一出，網友紛紛回應「真神奇的颱風」、「求生慾超強」、「打死不登陸，悠遊東北亞各國，採郵輪式路線的璨樹」。

璨樹超會ㄍㄧㄥ！ 沿海「颱風博物館」外風雨直擊｜2021.09.14

還有網友笑稱「登陸需要隔離，聰明觀光颱只在外面看看不入境」、「原來颱風也懂跳島郵輪旅遊」、「好像遊戲機，碰到陸地就轉彎」，形容萬樹就像在四處旅遊，從關島出發，首站去菲律賓，再來台灣看一下，突然又想去大陸，計畫再去韓國玩，最終目的去日本賞楓！

《台灣颱風論壇》則指出，璨樹颱風目前位於東海，近似滯留或亂飄，預計周四起才會逐漸加速，朝日韓間前進。鄭明典也在臉書寫道，這個強颱實在很特別，只描著台灣本島的輪廓向上爬升，「淺嚐即可」的路徑，真是我們的幸運，否則以它那紮實的結構，肯定會有大災難。