中秋連假將至，中央氣象局表示，明(15日)起至中秋節，天氣將可略分為兩階段，本周四(16日)以前受西南風影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，周五(17日)至中秋節(21日)水氣減少，中南部轉晴，但周五、周六各地仍要留意午後局部短暫雷陣雨，周日(19日)之後，午後雷陣雨範圍更縮小，侷限在山區，中秋節當天(21日)台東區域因太平洋高壓南緣帶入東南風，可能將有短暫雨。

連假天氣出爐 中秋有望賞月？氣象局最新說明｜2021.09.14

明天(15日)台灣仍位於西南風環境內，中南部仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣，由於西南風減弱，降雨會少一些，夜間上午以沿海較為明顯，午後則以山區的熱對流為主，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨明顯的地方主要在東半部地區及北部山區，午後各地都有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約31至33度。

氣象局表示，周五(9/17)至中秋節(9/21)西南風帶來的水氣減少、中南部轉晴，但周五、周六仍要留意午後雷雨的發生。(圖/氣象局)

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(16日)中南部有局部短暫陣雨或雷雨，清晨上午降雨區域不多，以南部沿海機率較高，主要的降雨轉為山區及近山區平地的午後熱對流；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西南風弱，北部平地午後雷陣雨機率提高，午後各地有局部大雨發生機率。

周五、周六(17日、18日)各地雖然大多為多雲到晴，不過水氣仍多，環境盛行風不明顯，午後熱對流容易發展起來，西半部、東北部地區及其他山區午後易出現短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周日至下周二(19日至21日)太平洋高壓偏強，天氣會再熱一些，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小至山區為主；地面風場轉為東南至偏東風，下周二南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

22日至24日東南部地區有局部短暫陣雨，其他各地大多為晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。