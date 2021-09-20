台8線中橫公路今上午，東西向車流順暢，車輛、遊客明顯減少許多。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今是中秋連續假期第3天，蘇花路廊整體運行順暢，車速平均60公里，上午10時南下往花蓮方向出現最高量，每小時590輛，北上往宜蘭方向則是每小時576輛，可見民眾避免塞車，陸續提早北返，公路總局第四區養護工程處推估今北上車流量一天恐達14000萬輛，警方屆時將視車流狀況，適時疏導交通，維持全線順暢。

第四區養護工程處指出，蘇花路廊昨天南下往花蓮方向共有12960車輛，北上則有11128輛，經交控中心與宜花警力協力疏運，全線順暢。大客車行駛主線較具效率優勢，因此昨天未實施大客車行駛路肩措施。

今天是中秋連假第3天，據南澳交控中心統計，截至上午11時，台9線南下往花蓮方向車流量為2259輛，北上3706輛，蘇澳至崇德南下旅行時間約為74分，崇德至蘇澳北上約81分，整體運行順暢。針對台8線中橫公路，新城警分局表示，截至上午，東西向車流順暢，車輛、遊客明顯減少許多。

中秋假期即將進入尾聲，民眾避免塞車，提早北返，第四區養護工程處依過往連續假期疏運交通趨勢研判，蘇花路廊車流今將呈現南北反轉趨勢，估計上午11時起，崇德地區將湧現北返車潮，預估整天北上車流量的恐達14000輛。

因應北返車潮，交控中心也將依交通動態，調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，動態實施大客車通行路肩措施，協同宜花地區現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時透過各項資訊服務網發布路況。