中秋連假各景點湧入大批人潮，位於里港警分局轄區的霧台及三地門鄉因風光明媚、山景秀麗，向來都是遊客前往避暑休憩的世外桃源，而貫通2鄉的台24線也成為重型機車族愛好的壓車路線之一，此次連假期間，警方便取締140件超速違規，盼能遏止危險駕駛歪風。

警方指出，4月時公路總局第三區養護工程處已在台24線最易發生交通事故路段36.4K等多處，於路中央增設「回復式導桿」設施，增設後已有效減少重型機車壓車情形，更大量降低交通事故發生。

為防止往返台24線的重型機車造成當地居民的交通安全問題，警方在連假期間，於山區觀光遊憩區編排警力，加強交通疏導及針對違規加強取締，經統計，於台24線防制超速、壓車、改裝車輛及危險駕駛，此次假期已取締140件超速違規。

里港警分局長鄭頴聰呼籲，行車應遵守交通規則，台24線因道路蜿蜒，速限僅30公里，強力執法僅為一種手段，目的不外乎保障用路人的行車安全，另外也請入山遊客戴好口罩，遵守防疫規定，期盼大家皆能快樂出遊，平安賦歸，共同歡度中秋佳節。