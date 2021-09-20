后里觀光花市向日葵盛開，吸引網美入園拍照。（陳淑娥攝）

后里觀光花市火焰雞冠花盛開，吸引網美入園拍照。（陳淑娥攝）

后里觀光花市火焰雞冠花盛開。（陳淑娥攝）

台中市后里觀光花市受疫情影響無法烤肉，入園人數創新低減少7成。（陳淑娥攝）

中秋連假已進入第3天，台中市后里觀光花市受疫情影響，入園人數創新低減少7成。業者賴啟文指出，目前園區火焰雞冠花盛開，又稱日本掃帚草，紅、黃兩款顏色相當吸睛，吸引許多網美前往取景，花期將持續到11月底，遊客要把握機會欣賞。

疫情重創觀光產業，后里觀光花市生意大受影響，業者只能咬牙苦撐。

賴啟文表示，目前園區火焰雞冠花正盛開，包括艷桃紅及金黃色相當吸睛，還有向日葵花田、紫色浪漫鼠尾草花海，以及初秋裡仍粉紅綻放的夏日「荷」風娃娃蓮等。而火焰雞冠花又稱日本掃帚草，最受網美青睞，紛紛搶先入園拍照。

來自台北的一群年輕朋友，一早專程入園賞花，穿梭在五顏六色的花海中拍網美照，鼠尾草、向日葵、火焰雞冠花都入鏡。

業者指出，今年中秋由於無法烤肉，園區烤肉區無法營業，遊客減少了近7成，昨天入園僅約500人次，生意大受影響。今天已進入連假第3天，力邀民眾一起以實際行動支持花市，讓花市在疫情中也能走出光采。

中秋節4天連假，中社花市力拼在疫情中找出榮景，做好各種防疫措施，包括戴口罩、入園採總量管制限300人等。另外，為回饋遊客，購買賞花門票還加贈花卉種子等優惠。