Breeze Super中秋連假，周六日人潮達到最高峰，比起平日約多出5成。（微風提供）

今年大環境雖受疫情影響，但微風廣場表示，周年慶首四日對比去年周年慶業績，仍逆勢成長2成，周末人潮對比上周也增加近3成。尤其精品及寢具業績表現亮眼，因新開幕的Simmons旗艦店，也帶動二樓人流，使寢具業種於周慶首兩日已有破千萬的表現。

中秋聚餐微風廣場周慶期間，各主題餐廳中午及晚間餐期間，皆客滿需現場排隊；餐飲業績對比上周成長4成以上。明（21日）的中秋節訂位，晚餐時段上海茶樓、香茅廚，訂位狀況約落在8成；22:02火鍋、鍋Bar訂位約落在6成左右。

因大部分民眾還是會擔心疫情，今年觀察到消費者大多選擇宅家烤肉，Breeze Super超商中秋連假4天，從上周五下半天開始人潮湧現，周六日人潮達到最高峰，比起平日人潮約多出5成，周六日兩天，以精肉、海鮮食材及熟食特別熱銷，比起平時成長2到3倍，歐美日烤肉燒肉醬及海鹽香料等同步攀升，而今年主打的熟食豬腳、炙燒牛肉、肋排及串燒盛合等銷售數字也倍數成長，預估秋節連假，將帶動整體業績成長超過5成。