中角灣衝浪中心遊客爆 中午起管制人車進入

中角灣衝浪中心遊客爆 中午起管制人車進入

今（20日）是中秋連假出遊高峰，新北市金山區中角灣國際衝浪中心從上午就湧現大量遊客，中午前即已達容留人潮量30％，新北市景點人潮儀表版發布第一階段管制，但遊客仍持續不斷湧入，近中午12時，人潮已約900人，容留量已達50％，金山區公所立即通報市府，發布第三階段管制，由金山警分局派員管制人車進入。

金山區長廖武輝表示，中秋連假第三天，金山區中角灣國際衝浪中心遊客人潮持續增多，截至中午已高達近900人，且持續增加中，超出人潮容留量50％以上，已刊登新北市人潮儀表板建議勿再前往，並且警察局金山分局員警現場已進行人車輛管制禁止進入。

公所亦派員在場巡察，對部分戲水上岸後或在沙灘上未配戴口罩的遊客進行防疫宣導，廖武輝呼籲，戲水遊客上岸務必全程配戴口罩，做好防疫措施保護自己保護他人，人潮容留量已達50％以上，現場已進行人車管制禁止進入，請遊客勿再前往。