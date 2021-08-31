【LIVE直播】侯友宜最新說明｜2021.08.31

新北市今日新增2例本土確診，新北市市長侯友宜昨日於防疫記者會上指出，新北近期新增的個案CT值多為30以上，已不具感染力，研判是1至2月以上的舊案，而板橋大遠百出現1例確診後，經過全棟員工快篩陰性後，已於昨日上午恢復營業，針對今日疫情變動，市府將於下午3時召開記者會說明。

侯友宜說，今日新增2例確診，分別位於五股區與中和區。侯友宜指出，五股此案為，8月17日至25日曾經到台北某醫院住院，期間篩檢均為陰性，29日因身體不舒服，前往新北某醫院採檢確診，目前仍持續疫調追查感染源；中和此案，CT值為36.7，已不具傳染力，30日陪兒子去醫院採檢確診，研判是舊案，仍再加驗血清抗體，釐清確切結果。

針對三峽家庭群聚案，侯友宜表示，已匡列165人，PCR採檢結果全部呈陰性，目前仍持續擴大找出隱性傳播鏈，請市民放心。

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今(2021)年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。