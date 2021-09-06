新北幼兒園今(6)日有8名幼童確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，可能還有更多人確診，為未來疫情投下變數，由於該幼兒園晚上還有補習班，接觸者恐再擴大，不少網友一看到這環節驚呼：「慘了！」

國內今新增9例本土，個案分布都在新北市，包括新北一所幼兒園8名幼童，還有一名為幼兒的母親，感染源應為幼兒園老師(案16129)，其丈夫也在9月1日發病，目前共匡列9名職場接觸者。

新北+9全都在幼兒園！ 新北市防疫記者會最新說明｜2021.09.06

更令人擔心的是，由於該幼兒園晚上還有補習班，因此陳時中呼籲新北市政府除了對上午的人員實施每一家庭的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行，初步判斷，陽性個案可能會愈來愈多，相關疫調正在進行中。

消息曝光後，對於幼兒園群聚恐進一步擴大，不少網友一看直呼「慘了！」有網友在《PTT》表示，沒想到自詡為「防疫模範生」的台灣，現在竟搞到幼兒園8童確診，之前一堆家長還在喊趕快開學，質疑防疫模範生防到小朋友確診誰該負責？

網友則紛紛回應「早就說了，開學是一件智障的決定」、「老師都還沒第二劑就趕趕趕」、「小孩沒看過在驗的，有黑數不意外」、「開學、疫苗先打年輕人、鬆綁航空都很蠢」、「慘了」、「還不升三級？」。

不過也有人認為「小朋友防疫很難做到，確實也是個問題」，反問難道永遠都不要開學就最安全了嗎？大家是不是也不用去上班了？直指沒有小孩的人不懂，沒收入更慘。