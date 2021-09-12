新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染今又新增1例確診，迄今累計28例確診，新北市衛生局今公布確診者足跡，8月30日到9月3日曾至板橋四維公園，9月4日至5日曾搭乘捷運板南線、淡水信義線、北新北投支線，另還曾到石二鍋捷運新北投店及大戶屋北投店用餐。

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