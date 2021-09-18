趙少康痛批蘇貞昌

行政院長蘇貞昌昨(17日)赴立法院進行3+11專案報告，但書面報告未提3+11是破口，強調「台灣能從每日確診6、700人降為零確診，一次又一次化險為夷，守住疫情讓世界讚嘆！」資深媒體人趙少康昨在臉書批，這話聽在染疫不治者的家屬耳裡該有多心痛，被疫情拖累倒店的餐廳、旅宿業者看了有多氣憤？他今(18日)再度砲轟，「不能睜眼說瞎話，你不承認老百姓也看得很清楚，蘇貞昌這報告太空洞。」

趙少康今表示，從科學、醫學、邏輯、常識來看都不應該，3天連潛伏期都還沒過怎會檢查出來，到底誰做3+11決定，陳時中說副指揮官參加會議，副指揮官說沒有，這是公開撒謊耶，然後還說沒有會議記錄，在野黨要求到立院報告，結果蘇貞昌弄了一個12頁報告，也沒交代清楚，也不承認是破口，還吹牛，臉皮實在有夠厚。

趙少康指出，老百姓眼睛是雪亮的，譬如說口罩一開始做不好，後來國家隊產量變好，我們都知道，那疫苗不夠，民間送的比政府買買的多，這就是前瞻性不夠、計畫跟執行力不夠，機場人員很辛苦要守住，但破口就是破口，造成二級變三級、服務業倒閉、失業、還要搞幾千億紓困，這些要承認，不能睜眼說瞎話，你不承認老百姓也看得很清楚，蘇貞昌這報告太空洞。

最後，趙少康直言，誰造成的跟結果該怎麼彌補，還有誰該負責，這些通通不交代，還吹牛自己，防疫是你做的好嗎？都是靠民眾自己維持安全距離、勤洗手等，要歸功於人民不是自己，真的好意思嗎？