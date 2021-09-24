民進黨立委范雲在臉書分享農委會主委陳吉仲的文章，響應推廣蓮霧伴手禮號召。（圖／翻攝自范雲臉書）

近日立法院開議，疫情與「3+11」決策等議題朝野攻防，而被視為「3+11推手」的民進黨立委范雲仍是焦點。范日前響應農委會主委陳吉仲的號召，在臉書刊出一系列蓮霧伴手禮，並盛讚其中的「蓮霧雪糕」令她眼睛為之一亮。此文掀起正反論戰，有網友稱讚，但也有不少網友痛批范遲遲不為「3+11」道歉，還企圖用其他發文來混淆焦點。

范雲自從本土疫情爆發、她被視為「3+11推手」後，自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後8月3日才再度「回歸」，此後每天幾乎都會發1至2篇文，卻每篇文都會遭網友留言攻擊。

范雲22日響應政府對全民支持台灣蓮霧、釋迦的號召，在臉書分享陳吉仲的文章，刊出一系列蓮霧伴手禮照片，范表示：「支持臺灣優質蓮霧！看到陳吉仲主委的推薦，那個「蓮霧雪糕」真的讓人眼睛為之一亮。佳冬鄉農會的精品蓮霧：透紅佳人！一起訂起來！」

此文發出後引發正反兩極意見，有不少網友留言表達支持，甚至有民進黨立委也親自留言稱讚，但也有不少網友留言批評：「別想混淆3+11焦點！」「所以妳3+11要負責了嗎？」「3+11有結果了嗎？」「3+11沒事了吼？」「好了啦，塔綠班」。