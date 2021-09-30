行政院長蘇貞昌17日在立法院進行「3+11專案報告」，遭到在野黨強力抗議，並接連發動杯葛。國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍28日清晨「奇襲」議場成功，並拍下多位民進黨立委睡姿嘲諷，引發關注。陳今日（30）與同黨立委萬美玲下午自備折疊床，提前守在議場大門前，為明天的議程做凖備。
陳玉珍28日早上5點18分在臉書發文表示：「民進黨七員睡覺中。搶佔議場門口，突襲成功！」並隨文刊出民進黨立委均呼呼大睡，以及自己坐在議場門前擺出「勝利姿態」的照片。陳更在藍綠大戰中，一馬當先直衝議場大門，與守在門口的民進黨立委鍾家濱、鄭運鵬、許智傑、莊瑞雄爆發激烈肢體衝突和爭吵，經過一番推擠和拉扯後，陳守住門口並反嗆「要當執政黨晚上不要睡覺」，陳也再獲「卡門女戰神」稱號。
陳玉珍今日下午1點，在臉書發文：「議場門口靜坐排隊，為明天的議程做凖備。」附圖則是一張她與萬美玲兩人坐在自備的折疊床上，提前守在議場大門前的照片。
此文發出後網友熱烈迴響，紛紛回應：「女戰神！加油」、「女戰神又出征了！好期待喔！」「辛苦玉珍委員，謝謝有妳」、「毅力令人欽佩」、「要小心後門喔」、「辛苦了，孤軍奮戰不容易，希望可以看到更多黨內同志」。
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