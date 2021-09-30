大陸20日起片面禁台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言，若陸方相關單位對我方循正式管道要求諮商沒正面回應，10月1日將向世界貿易組織（WTO）提出爭端解決控訴；眼看期限將至，陸方9度「已讀不回」，農委會又改稱11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決。農委會副主委陳駿季表示，相關資料都已經準備好，會在WTO例會表達我方意見，若仍無法解決，就會進入WTO爭議解決機制。

不同於先前陳吉仲表態，如果陸方沒有回應的話，10月會向WTO提出解決方式，但今早農委會改稱，會等到11月WTO檢疫會議才會提出。

對此，陳駿季表示，因為農產品檢疫問題基本上是技術問題，應就技術平台上協商，當初有提到若大陸不進入協商，會循WTO機制處理，希望透過過WTO的規範跟機制，去處理貿易爭端。

陳駿季進一步說明，WTO在處理農產貿易紛爭時，大概都會先從食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫，簡稱SPS的例行會議去提案，再做處理；如果不行的話，才會有進一步各相關會議場合，農委會會去表達相關議題，下一階段才會進到WTO解決紛爭的系統。

陳駿季提到，SPS會議並不是隨時召開，是有例行會議，最近一次是在11月初，相關提案必須要在10月中旬提交，這部分已經準備好，會依照SPS會議期程跟程序辦理。