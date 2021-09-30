苗栗縣流感疫苗自10月1日起施打，各鄉鎮市施打場所一覽表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣流感疫苗自10月1日起施打，18鄉鎮市衛生所開打時間。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣65歲以上長者AZ第2劑施打時程表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公費流感疫苗將從10月1日起開打，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同。另外，65歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，還可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，符合對象可以同時接種2種疫苗，左手打流感疫苗，右手打肺炎鏈球菌疫苗，2種疫苗同時接種服務，僅由18鄉鎮市衛生所提供。

縣府衛生局表示，流感疫苗第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧服務等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專1至3年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11大類族群對象。

第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，開打時間為11月15日。因流感疫苗分梯次到貨及考量與BNT及HPV疫苗間隔需要，苗栗縣流感疫苗校園集中接種自10月12日起執行，將由8家醫院承做7鄉鎮市，其餘鄉鎮則由11家衛生所入校服務。

因應衛生所及合約醫療院所正在執行施打新冠疫苗，排定數種疫苗接種，依據各單位接種量能流感苗開打日期有所不同，民眾可以先行洽合約醫療院所進行網路或電話預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

衛生局提醒鄉親，7月22日前已接種第一劑AZ疫苗且已間隔滿10週以上的65歲民眾，可於10月1日到9日期間依通知的指定時間、地點攜帶身分證、健保卡、通知單、接種意願書疫苗接種卡前往施打。