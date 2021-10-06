台北市長柯文哲6日宣布，北市百貨量販店12日起恢復禁用免洗餐具，包括54家百貨公司及購物中心、12家量販店、機關學校餐廳，今日將開始輔導，12日開始稽查，違規者可被依《廢棄物清理法》第51調開罰1200至6000元，呼籲要環保。

針對北市議員許淑華、民進黨前祕書長羅文嘉炮轟，柯從中央獲得12萬劑第2劑AZ疫苗，卻只先撥7萬劑、再撥3萬劑，扣住2萬劑，根本跟市民玩「魷魚遊戲」。

副市長蔡炳坤解釋，沒有任何人能藏疫苗，疫苗由中央統籌配發，中央給多少就打多少，所有打的疫苗都要上歷史系統登錄，中央這次第10期AZ有預告可能有12萬多名民眾，不是直接把12萬劑疫苗給北市，是要北市開預約數量，中央是分批發疫苗，了解到各地接種情形、實際配發。

蔡說，從第2期疫苗到現在，被預約數7、8、9成都有，開愈多愈分散，對醫院來講會產生醫療量能浪費，整個中央預約分2階段，看意願登記的大約數量，當醫院開出5條接種路線、預定每條線有多少人，醫院醫事人員都要事先規劃，以免醫療資源人力浪費。

蔡說，若是診所會更挫折，明明1天100劑疫苗，但只來30、10、個位數的人，配發疫苗上有困難，北市採社區主義，200多個接種點同步開啟，預約量要做最妥適，中央系統7月16日迄今已進到第10期，每次都按照中央要求，每期預約比例最低時，第4期比率僅61％，高端61.77％、46％都有，BNT是68％，第2期AZ是72％、第3期AZ是78％，都有統計，預約系統比較精準，有多少人就開多少量。

蔡說，預約達9成以上才符合醫療院所期待，7月16日迄今接到很多醫院診所反映能不能精準點，開的需求量要謹慎；第10期中央預約情況中，3種疫苗同時出，AZ 提7萬2000劑，後來量很踴躍額滿，再追3萬劑，合計10萬2000劑，但預約結束只有8萬4000劑，還剩1萬8000劑的量，82％。

蔡說，BNT預約4萬5000劑，實際3萬劑、68％；高端提供1萬3000劑，只有6000劑、剩7000劑，46％；總體提16萬劑，實際12萬劑，76％；很多是滾動修正，會找最佳適合，各種疫苗齊發，目前沒讓診所同時打2種疫苗已很不容易。