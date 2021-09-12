Delta變異株確定已進入社區，但據中央疫情指揮中心統計，打了一劑疫苗覆蓋率為44.8%，打滿二劑疫苗覆蓋率則僅4.2%，對此，前台大醫院護理師、民眾黨立委蔡壁如直言，在台灣疫苗不足情形下，人民自保能力就顯得很重要，除了洗手戴口罩外，還有更重要一點，那就是改善室內通風才是打破新冠肺炎感染鏈的關鍵。

蔡壁如今（12日）在臉書發文表示，根據美國聯邦疾病防治中心發布的新冠疫情報告指出，未完全接種疫苗者染疫病歿的機率，是已接種者的11倍，既然台灣第二劑疫苗覆蓋率只有5%不到，那麼民眾「自保」的能力就很重要。蔡壁如稱，基本的公衛常識大家都知道的是：勤洗手、戴口罩，但還有一點，也是最重要的一點，卻常被誤解。

蔡壁如指出，自己辦公室的顧問在家時，喜歡把大門打開，讓空氣可以前後對流，但疫情期間，顧問只要一打開門，對門的鄰居就會打電話過來說：「不好意思，疫情期間我們全家人都在家，可以請妳把門關上嗎？言下之意是怕流動的空氣把病毒帶到他們家去」。這是一個錯誤的觀念，停滯的空氣，反而會增加病毒感染的機率，只有改善室內通風才是打破新冠肺炎感染鏈的關鍵。

蔡壁如稱，新冠病毒會透過接觸、飛沫及空氣傳播3種方式傳播。根據台大公衛專家詹長權的說法，空氣傳播是指透過比飛沫更小的氣膠傳播，氣膠粒徑小於100微米，在空氣中的懸浮時間更長，可能需要數小時甚至數天才能沉降，可以傳播到更遠的地方、製造更長時間的傳播機會。密切接觸氣膠傳播風險可透過戴口罩及維持社交距離來降低，而遠距離傳播風險則必須改善室內通風，藉由改善中央空調、裝排氣風扇或裝置室內空氣清淨機。

最後，蔡壁如提醒，在孩子們群聚的校園教室內，要阻斷新冠病毒的傳播鏈，有一個很重要的因素，就是改善教室內的通風，讓空氣適當的流動。