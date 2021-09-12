好不容易本土新冠肺炎確診數降下來，台灣又爆遭Delta病毒入侵，新北板橋幼兒園、社區發生Delta變異株群聚感染事件，一名埃及爸爸確診，所住大樓整棟採檢加集中檢疫，他的哥哥、表哥也都確診，因此可能是感染源之一，其妻發聲哀嘆丈夫成箭靶被針對，吳鳳昨(9/11)也在臉書難過po文，透露帶妻女出門聽到路人竊竊私語：「不要太靠近外國人」，讓他很難過。

吳鳳在臉書po文，透露昨天帶著老婆跟兩個女兒出去玩，地點是一個相當寬敞的戶外觀光區，他忙著幫孩子拍照，老婆卻聽到旁邊有人盯著他說：「是外國人欸，現在不要太靠近外國人，因為埃及爸…」。

吳鳳表示，當下他有戴帽子、口罩，應該是認不太出來的狀態，而老婆聽到這句話有些驚訝，轉告他時，坦言有點難過這樣被歧視，「我不覺得這些人刻意在做這件事，但是因為疫情發生的一些意外，把所有外國人標籤不是很好」。

吳鳳憶起當時疫情剛爆發時，有些台灣人出國也被貼標籤，這也很不好，「那個時候我們都很努力跟土耳其媒體等等說，千萬不要把所有亞洲人當病毒傳播者」，因此勸大家都該有同理心來看待疫情相關得事情，「如果不想要有人歧視你的話，也不要歧視別人」，畢竟沒人想要被感染，但我們有時候無法控制事情發生，「而且這種看不見的敵人病毒，根本不知道誰有誰沒有。台灣原是個濃濃人情味的地方，不要被這種無形的敵人給離間了！」