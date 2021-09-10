今年39歲的美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，因在賭城駐場開唱而再登事業高峰，但如此風光的她，先前向法院痛訴13年來遭父親監管控制，連結婚生子都半點不由自己，直言非人的生活扼殺了她的夢想，而監管大戰在她個人、有力人士及網友們的奮鬥下，終於獲得解脫，而近日社群上瘋傳她全裸晃臀的私密影片，不難看出布蘭妮真的身心大解放。

布蘭妮日前提出遭親爸控制並精神虐待長達13年，因此向洛杉磯高等法院請願能解除監管，讓她可以對自己的人生擁有掌控權，包含決定賺的錢怎麼花、決定跟誰結婚生子、決定多久看一次醫生等，而這是她從去年開始，第二次試圖終止父親的監管。

這場大戰也掀起網友支持聲浪，在推特發起「#FreeBritney(解放布蘭妮)」運動，並得到各界聲援，前天(9/8)媒體報導，其父表示她的狀況已好轉，同意了法院提出的請願書，結束13年來的監管關係，律師表示，這代表布蘭妮在這場戰役中「勝利」，並重獲6千萬美金(約16億台幣)財產主導權，接下來將由自己來當人生的主人。

而重獲自由後，布蘭妮今天(9/10)在IG曝光了一段自拍影片，畫面中，布蘭妮全裸只穿了條黑色丁字褲，背對大鏡子抖動密桃臀自拍，她強調這是她自己拿自拍棒拍的，是無經潤飾、修圖的真實屁股，以後她也會保持自拍，更會維持密桃臀挺俏，似乎透過性感私密片來歡慶從監管中解放，有網友表示支持，恭喜她獲得自由，但也有很多人覺得布蘭妮不要浪費得來不易的自由之身，應好好發揮天賦創作，直言對她裸露的行為有點「看不懂」。