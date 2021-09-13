美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，因在賭城駐場開唱而再登事業高峰，39歲仍相當受到歡迎，沒想到日前她痛訴遭父親監管長達13年，連就醫都不能自己決定，所幸在各界的幫助聲援下，監管令被判解除，而獲得自由後天后立刻「幹大事」，今(9/13)宣布被套牢，即將與健身教練男友梅開三度。

天后布蘭妮先前痛訴遭親爸控制並精神虐待長達13年，她不但賺來的錢沒辦法決定要怎麼使用，甚至想再結婚生子，但爸爸認為她需要持續工作，強迫她裝體內避孕器，可說人生半點不由人，因此布蘭妮向洛杉磯高等法院請願能解除監管，期盼能重新掌控自己的人生。

此事曝光後掀起軒然大波，不但名媛金卡達夏主動出手，放話「不惜代價」幫她奪回自主權，推特上也發起「#FreeBritney(解放布蘭妮)」運動，最終布蘭妮的爸爸同意了請願書，認為女兒已好轉，結束跟她之間的監管關係，以後她終於對身體及財產，擁有百分百的自主權。

解除監管後，布蘭妮非常開心，前幾天曬自拍全裸抖臀影片，誓言以後也會放上這種自拍的、沒修飾的影音，做最真實的自己，而今天她又在IG貼文，曬出無名指上的大鑽戒，無預警宣告光速跟小12歲演員兼健身教練山姆(Sam Asghari)訂婚，機動寫下：「我他X的不敢相信！」，未婚夫山姆也在影片中露臉，笑看未婚妻，兩人目前婚期未定，而這將是布蘭妮第三次結婚。