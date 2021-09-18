「悔悟」的情緒難以無中生有，必須親身痛過，才會真的改變。因演出奇幻大片《魔戒》三部曲中的精靈神射手而全球爆紅的男神奧蘭多布魯(Orlando Bloom)，外型斯文俊秀的他，年輕時也跟所有人一樣，有著放蕩不羈的冒險魂，日前他自曝其實當年出過一場大意外，他差點直接登出這個世界，但也因為那場事故，讓他天天感謝如今健康的身體，並懂得如何安全地活著。

奧蘭多布魯日前在IG公開一張年輕時的照片，他騎著腳踏車在草地間回眸爽朗一笑，看似很普通的一張照片，卻有著古怪之處，那就是奧蘭多布魯身上穿著相當厚重的護脊背架，顯示他受過很重的傷。

奧蘭多布魯表示，這張照片拍攝於1998年，當時他因傷穿著背架，「大概是我從3樓摔下來後3個月拍的，那時候脊椎重傷我險些癱瘓，甚至可說是死裡逃生」，在那之後他天天感謝自己的四肢，突破極限來讓自己過著想要的生活，也過得比當時安全多了，未婚妻凱蒂佩芮忙留言：「我愛你」，前妻米蘭達可兒也寫下：「為你感到驕傲」。

事實上奧蘭多布魯多年前就在接受《GQ》訪問時，談過這段瀕死經歷，他說他當時跟好朋友一起爬上屋頂的排水管，設施承受不住他們的重量而坍塌，他就從3樓掉到地面，直接重創脊椎，他表示經歷那次意外，才對生死有了體悟，終於明白人類不是無敵的。

他也透露剛受重傷那4天，一直想著可能人生下半輩子都要在輪椅上度過，坦言有過黑暗的念頭，所幸後來康復，但奧蘭多也徹底對人生改觀，就因為曾經生死交關，讓曾經很愛飆車、挑戰極限的他，不再覺得那樣很酷，「後來的我冷靜多了」，奧蘭多布魯表示，他再也不會考慮做任何可能讓自己陷入瀕死狀態的事情了。

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