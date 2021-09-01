飾演梁炎東的周渝民（仔仔）出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

新加坡影帝李銘順出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

張榕容一身勁裝性感出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

《逆局》亞太首映會，記者會主持人黃子佼（左起）與主創團隊曾敬驊、李銘順、張榕容、陳冠仲導演、莊絢維導演、周渝民、吳興國、朱軒洋合影。（愛奇藝國際站提供）

吳興國出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊出席《逆局》亞太首映會。（愛奇藝國際站提供）

斥資3億台幣拍攝的愛奇藝犯罪懸疑劇《逆局》1日舉辦亞太首映會，導演莊絢維、陳冠仲率主演周渝民（仔仔）、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋、曾敬驊盛裝出席。周渝民難忘獄車翻車戲拍攝時，現場動用「烤肉架」超大機器把車夾起來旋轉拍攝，被當成「烤肉」倒吊翻轉一整天的他，又要閉著眼睛閃碎玻璃，充血痛苦到眼睛幾乎張不開，他逗趣表示「演一次怕好幾年」，放話今年中秋絕不烤肉，也謝絕看到一切烤肉相關，讓眾人笑翻。

周渝民劇中飾演心理剖繪專家梁炎東，因涉及殘暴施虐案件成為最大嫌疑重犯，為翻案找上警方進行一場「魔鬼交易」，與副分局長楊羽璐(張榕容飾)、隊長譚崇輝(李銘順飾)以及熱血新人任非(朱軒洋飾)鬥智，透過精湛細膩的「眼技」及高深莫測的「演技」爾虞我詐的高手過招非常吸睛。仔仔也坦言拍戲過程有受傷，「手擦傷、挫傷，現在也會顧一下脊椎，會主動要求做防護措施，因為我以前都不戴，現在就有舊傷，很痛苦」。

飾演警隊隊長的新加坡影帝李銘順，去年作品《做工的人》是今年金鐘獎入圍大熱門，2日將揭曉入圍名單，他坦言不是沒有壓力，但盡量不去想它，認為一部戲可以得到觀眾喜歡、且在當時是熱門話題就已經成功，有沒有入圍或得獎都是額外的紅利。他說這兩天在台灣還有工作，4日才會回新加坡進行新工作，「會在這裡聽完入圍名單」，年底再來台灣。

他也開玩笑說，拍戲期間和「豬隊友們」相處融洽，過程中大家都很嗨，因為大家是從頭到尾相依為命，語畢又指著朱軒洋開玩笑說：「其實豬隊友只有他一個啦！到處闖禍！」但李銘順私下對朱軒洋讚譽有加，誇他以後會有很有作為，「很欣賞他在現場很認真，演員就是要刻苦耐勞，他很耐操，而且不管怎麼累、碰到什麼情況，周邊的人虧他都不會生氣，EQ非常高，對自己的表演也有一套看法，想法很前衛、有他的獨特思維，滿看好他的，將來不得了！」

被問到如果玩密室逃脫會想跟誰一起，李銘順說會想帶仔仔，「因為他會幫我動腦，第二個就是軒洋，就讓他去衝，我在後面吃西瓜看著他衝」；仔仔也說會帶朱軒洋，「他負責體力活，我真的很懶，例如高的地方要爬窗戶，他一定會幫我當墊腳石。」連曾敬驊也說想跟朱軒洋一起，「他個性比較衝，我是想很多的人，不知道怎麼決定時，就可以請他做直覺性選擇！」

仔仔說，之前跟李銘順只有在某典禮上見過一次面，這次合作才發現，「只要有銘順哥在，拍戲現場充滿正面能量，不管他累或不累都可以帶很多能量給周邊的人；前面我們分監獄、警局兩大場景拍攝，常常聽到回報說警局那邊玩瘋了，都隨便在講話停不了，沒有人要收工，我們那邊就死氣沈沈」。

飾演副分局長的張榕容，為戲挑戰俐落幹練短髮，笑說是直接剪齊成「一條」，「當時是冬天，覺得冷冷的，不太習慣」，她笑說這是第一次演官位這麼高的角色，「滿好的，我說什麼他們就要去做」」。她劇中與仔仔都是心理剖繪專家，靠著屢屢破案獲提拔，引領眾人追查「連續袋裝分屍案」真凶；她穿著一身胸前挖空、迷你裙酷裝性感出席記者會，被黃子佼問感想時，曾敬驊還一時脫口：「我剛剛以為是假的！」引來哄堂大笑。張榕容多年前曾在《貧窮貴公子》眼周渝民的妹妹，她說當時角色關係是很溫情，這次兩人都是頭腦很好的剖繪專家，劇中互別苗頭，跟以前親情的感覺很不同，「他劇中很聰明，我們不能輸他，跟他有一點小矛盾」。

被誇是該劇動作擔當朱軒洋，第一集就義無反顧跳河追尋屍塊袋，劇中身為警隊老么菜鳥，看到屍體、屍塊會忍不住狂吐，他說拍戲期間常看到屍塊，那場落河游泳戲，現場有真的救難隊協助，「他們說這條河常常撈到屍塊，聽到滿敬佩他們的工作，之後看到屍塊、屍體就抱著敬畏的心，不太會覺得恐怖」。朱軒洋坦言為了那場戲心理壓力不小，還為此上游泳課特訓，沒想到拍攝當天，一邊得對抗河水流向，一邊得克服內心恐懼，甚至感覺有人在水裡拉自己的腳踝，還不小心吃到救難船的機油，他逗趣地表示「逆流」奮鬥的過程彷彿就像《逆局》這部作品。

朱軒洋也對與周渝民合作感到難忘，對於能參與《逆局》拍攝特別感謝前輩和劇組給自己極大的空間不斷試錯、嘗試許多演法，心中的疑惑就像擁有「維基百科」般隨時能獲得解答，讓自己成長不少。

戲裡戲外都是重量級身分的吳興國，飾演呼風喚雨的醫院執行長穆雪松，笑說在戲裡只要一個眼神或揮個手，所有礙眼的人事物就會有人搞定，演起戲來非常享受，聊起與自己有不少對手戲的張榕容，讚許對方氣場很足。首映片花中的神祕角色陸齊，由曾敬驊演出，首次挑戰紈褲子弟的他表示：「這次角色不僅有許多內心戲，還能在盡情使壞，演起來相當過癮。」

首映會有超過150家亞太媒體同步參與，並進行12分鐘精彩片花全球首播，此外，也首度曝光《逆局》宣傳曲〈不留活口〉，邀請全能創作才子蕭秉治量身打造，以周渝民劇中角色梁炎東「善惡間沒有絕對的是非黑白」為靈感，搖滾曲風撼動人心。愛奇藝首部華語原創劇集《逆局》將於9／3起於愛奇藝國際站獨家首播，全球191個國家地區同步上線，每周五20：00更新， VIP 搶先看2集，9／4(六)緯來電影台21：00播出。