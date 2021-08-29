薛忠銘日前推出YT新節目《音樂人說故事》，28日正逢F4首張專輯《流星雨》發行二十週年紀念日，當年擔任F4專輯音樂統籌的薛忠銘，特別邀來製作群王治平、黃怡及包小松等重量級大師，一同暢聊當年配唱製作過程；薛忠銘表示：「用意是讓回憶殺不只有回憶，而更有傳承意義。」當年沒有社群網站可以隨時分享生活，因此大家知道F4紅遍全亞洲，卻不明暸幕後趣事，希望透過現在最流行的Podcast的方式暢聊當年故事，王治平笑說：「我們四個就是F4啊，老F4。」

當年因偶像劇《流星花園》爆紅，2001年7月中唱片公司高層下令，限9月前發行F4首張專輯，當時薛忠銘臨危受命，為了達成交付任務，他急中生智，邀請多位製作人同步進行，由王治平老師製作兩首合唱曲〈流星雨〉和〈第一時間〉，並依每個成員所飾演的角色、個人特色，量身訂造獨唱曲，深情的周渝民（仔仔）交由包小松老師製作，美式的吳建豪和搖滾陽光的朱孝天則由黃怡、劉天健分別打造，而言承旭則由薛忠銘親自督軍，薛忠銘說：「言承旭很謙虛，表示自己對錄唱不熟，所以很多提問。」展露旺盛的企圖心。

此外，王治平回想當時這個案子非常急，「一個月要做好。這四位（F4）都是初出茅廬的新人，我比各位幸運的是，我負責合唱曲的部分，可以加和聲、後製的技術，沒花到太多時間。」包小松則對仔仔的特有腔調相當難忘，「腔無法修正，尤其在那麼短時間，只能順水推舟」，所幸成功營造出仔仔的深情形象；薛忠銘則憶起當時在白金錄音室錄言承旭，「颱風天來錄音，好怕會跳電，趕緊把外面很多器材關掉」。