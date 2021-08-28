《全明星運動會2》成員小刀、曹佑寧同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》，分享當年遭遇人生轉折的心情；小刀過去因受傷而脫離前偶像天團5566，棒球國手曹佑寧提及自己「從零開始」進入演藝圈。訪談將於明（8／29）晚9時，公視首播；YAHOO TV、中華電信MOD也將於晚間10時跟播上架。

節目上小刀透露，當年因在節目上表演後空翻而受傷，最後導致從5566退出；小刀也形容自己「有半年是站不直，而且那時候因為坐骨神經受傷，我都會漏尿，你知道嗎？」這場意外也令他當時身心備受煎熬。後來靠著慢慢地復健、運動，重新回復狀態，炎亞綸也說「所以能參加《全明星2》是很奇蹟耶」，小刀也認真表示自己非常愛運動「受傷以後看到這個節目，我就燃起了熱情」，也說「身體好了大概七、八成，但痛還是會痛」。

小刀（右2）在《36題愛上你》上秀出5566剛出道的照片。（公視提供）

節目上也秀出當年5566剛出道照片，剛出道時留長頭髮的小刀，也被炎亞綸說像王力宏耶！Sandy則大讚說「好帥耶！有點港星的感覺」，小刀自己看了笑說「那時有點叛逆的味道吧？看起來比現在老」。

曹佑寧進演藝圈之前曾是臺灣三級棒球隊的當家外野手，能跑、能投，因緣際會參演電影《KANO》，當時大一的他還為專心演出而休學。拍完片後，曹佑寧的人生面臨繼續當棒球選手的抉擇，他說「那時我的選擇是再從零開始」踏入演藝圈，也認為自己「下了一個非常大的決定，完全改變我的人生」。

因是國手出身，曹佑寧《全明星2》受到大家的期待對一般人更高，自己甚至在參加節目前還下誑語說「進來是要屌打大家的」，以為「不用練就可以輕鬆地贏」，沒想到第一次錄影就傻眼，演藝圈運動好手多得很，「所以我壓力相對更大」。當中一場樂樂棒球賽，因為是專長項目，曹佑寧帶著隊友一心想贏球，最後落敗後還因此落淚。

運動場上兩人的互相競爭也帶來精彩表現，一場400公尺接力競賽，兩隊最後一棒剛好就是小刀跟曹佑寧，小刀當時還鼓勵曹佑寧說「我會盡全力跑，你用力想辦法追」，沒想到最後曹佑寧絲毫沒有「敬老尊賢」的想法，竟從落後30公尺追到終點前逆轉超越小刀、獲得勝利。

好勝心強烈的曹佑寧透露當時的心情說「我一定要贏，因為贏了會很好看」；炎亞綸則跟小刀說「如果你被禮讓了，你應該會更生氣才對」，小刀也說「對！那我真的會很生氣」。