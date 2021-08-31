《國際橋牌社》是台灣首部政治劇集，目前已有兩季，正在擬訂開播日期，近日卻傳出製作人汪怡昕心臟無力，一度住進加護病房，還收到病危通知。對此，汪怡昕昨（30日）透過臉書報平安，才讓粉絲稍微鬆一口氣。

今年51歲的汪怡昕，28日在臉書坦言最近心臟常常突然無力，食慾也很不好，連一碗皮瘦粥都吃不下，短短兩天體重從101.5kg掉到96kg，暴跌5.5kg，但他每天照常到公司工作，一忙起來就搞到七晚八晚，身體越來越不舒服，驚覺可能有異狀，前往博仁醫院掛急診，血糖一驗竟高達900，立刻注射胰島素，一度住進ICU（急重症加護病房），30日還收到醫院發出的病危通知，被診斷疑似「酮酸中毒」，導致急性血糖飆升到900，症狀涵蓋心率不整、高血壓、高血脂等，汪怡昕自嘲跑江湖的，沒入手一張病危通知很沒行情，讚賞醫護人員很專業，不過小孩尚未成年，必須得顧好健康，嘆息：「香菸掰了，含糖飲料掰了，酒精掰了，人生的樂趣掰了，啊！」不少網友紛紛留言替他加油。

《國際橋牌社》官方臉書表示：「首先謝謝牌友們來訊關心老汪的狀況，他沒事，還能在ICU（急重症加護病房）發文打卡報平安。」團隊希望能藉助大家的力量，一起祝福製作人恢復健康，最後隔空笑虧汪怡昕：「不准流連於護理師姐姐的美色當中，早日歸隊。」