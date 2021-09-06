王淨與范少勳重新詮釋《比悲傷》電影版裡陳意涵「宋媛媛Cream」與劉以豪「張哲凱 K」的虐心愛情。（Netflix提供）

王柏傑與邵雨薇詮釋霸道主管柏翰與單親媽媽安安。（Netflix提供）

王柏傑與邵雨薇詮釋霸道主管柏翰與單親媽媽安安。（Netflix提供）

Netflix上半年宣布全球獨家播映華語劇情影集《比悲傷更悲傷的故事》的消息後，讓《比悲傷》影迷們期待不已，在各方粉絲敲碗期待的眼神中，Netflix 6日釋出正式預告，並宣布《比悲傷》影集版將於10月22日播出，且一次上架全10集，滿足觀眾追劇期待；監製莊淳淳與林孝謙都信心滿滿，表示「10集的哭點滿滿」、「一定能讓觀眾淚流成河」。

《比悲傷更悲傷的故事》影集版改編自全球18國家上映、賣座近50億台幣的同名電影，由王淨與范少勳重新詮釋電影版裡陳意涵「宋媛媛Cream」與劉以豪「張哲凱 K」的虐心愛情，兩人拍戲眼淚幾乎沒停過；對於影集版10月在Netflix上線，王淨直說：「有點小緊張，但更多的是期待，想到製作團隊的心血時隔一年終於要和觀眾們見面就覺得很興奮！希望大家會喜歡！」范少勳則分享：「後期配音時都邊配邊哭還有時大笑，相信完整全片一定更精彩，迫不及待想看也很想邀請更多朋友一起期待！」

王柏傑與邵雨薇詮釋霸道主管柏翰與單親媽媽安安，對照組成熟愛情線同樣愛得淚流不止。王柏傑很感性：「這是溫暖會感動的影集，希望大家會喜歡。」邵雨薇號召影迷：「影集版有跨時空的呈現，無論在哪個時空裡，最悲傷就是無法真正愛自己的人。期待播出以後，無論在何時大家能夠找到愛的答案。」

電影版《比悲傷》黃金三角監製莊淳淳、導演林孝謙、編劇呂安弦再度搭檔打造影集版，三人對作品信心滿滿；監製莊淳淳表示：「繼《極道千金》後，非常開心和 Netflix二度合作，希望《比悲傷》影集版可以帶給觀眾比電影版更悲傷的悲傷，10集的哭點滿滿，絶對可以讓大家盡情發洩！」升格監製的導演林孝謙也很自豪：「這次更有篇幅講述了整個故事，相信這次的影集版，一定能讓觀眾淚流成河。」

《比悲傷》影集版導演謝沛如對周邊角色群進行多面向的創作，首次執導影集就能登上國際串流平台Netflix，直表示「緊張又期待！」謝沛如把榮耀分享給團隊：「影集裡面的每一個角色我都非常喜歡，很開心可以將這部團隊用心打造的作品分享給大家！」

出品方MM2影視集團創始人兼行政主席Melvin 表示：「我們在台灣進行影集版在地化改編，為原創IP注入新的元素；希望以高品質作品，感謝電影粉絲支持與影集新粉絲的青睞。」台灣滿滿額娛樂總經理陳其遠也表示：「相信影集開播後，必定會讓追劇觀眾有相同的感動。」

《比悲傷更悲傷的故事》影集版全10集，主演卡司包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤音、馬念先、蔡嘉茵等。故事敘述唱片業高階主管柏翰與助理安安為幫天后歌姬找主打歌，在樂壇前輩吉哥與小貓女幫助下，暖男牙醫祐賢與冷艷攝影師CINDY舊愛重新點燃，更發現張哲凱K與宋媛媛CREAM這對悲劇戀人蕩氣迴腸的愛情。