陶喆送黃子佼限量黑膠唱片。（TVBS提供）

主持的TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的！!》見證華語潮流音樂代代傳承、一棒接一棒的創造力與生命力。近幾年鮮少在電機前曝光的R＆B教父陶喆為支持華語音樂節目，特別參與節目訪問。主持人黃子佼拜訪陶喆的音樂工作室，帶著手傷也要練琴，陶喆表示音樂人的周圍總是圍繞著旋律，無法停止創作。

《＃T-POP我們聽大的！!》每集利用音樂回顧2020年樂壇年度大事，本周第2集以「疫情」主題，恰巧又碰上今年5月疫情升溫。聊起20年前為SARS製作的歌曲〈手牽手〉，陶喆回想起當年接到綜藝教母葛福鴻電話，收到「2天內要把歌交出來」的指令，於是跟王力宏兩人相約在陶喆公寓寫歌。

黃子佼好奇問兩人都是創作人，會不會在歌曲上都很有意見？陶喆開玩笑說：「我當時說一定要放下個人立場、成見，但王力宏很難，因為他有『偶包』。」陶喆還模仿一段王力宏說話，令人噴飯。陶喆回憶當年製作歌曲的途中有徐若瑄送宵夜探班、歌壇一姐蔡琴自願為歌曲獻唱，至於當年沒能參與到錄歌的黃子佼，陶喆也一圓他的夢，現場讓黃子佼配唱〈手牽手〉，重溫當年的感覺。

新生代樂團「宇宙人」在疫情升溫前舉辦小巨蛋演唱會，但主唱小玉說其實當天所有的觀眾都必須戴上口罩，很擔心大家會退票或是不夠盡興，更意外的是原本預想「尖叫聲」會震爆小巨蛋，沒想到聲音全都悶在口罩裡面。

黃子佼說：「但現在戴口罩是必須的，大家沒退票就不錯了。」趙岱新也感謝大家願意戴口罩看演出。疫情期間，宇宙人則催生了新曲「先這樣」，靈感也是來自於疫情，「感覺這段時間大家都受到一些挫折，面對這些挫折，這些問題也沒辦法解決，所以就先放一邊『先這樣』」。