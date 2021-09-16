第21屆亞洲男子排球賽，進入8強複賽，和預賽一樣採取分組循環賽，預賽對戰成績保留，預賽以A組第1晉級的中華隊，

16日25比20、22比25、25比23、25比22擊敗預賽B組第2巴基斯坦，只要伊朗再勝韓國，中華隊就有機會繼1997年後、暌違24年重返亞洲男排4強。

本屆男排亞錦賽在日本千葉舉辦，有16支隊伍競爭，前兩名可獲得明年世界錦標賽參賽資格，預賽中華隊和哈薩克、沙烏地阿拉伯及韓國同組，並以3戰全勝、分組第1晉級8強複賽，8強同樣是分組循環賽，中華隊與韓國、巴基斯坦跟伊朗同組，因為預賽對戰成績保留，預賽擊敗過韓國的中華隊帶著1勝優勢面對8強複賽，另一組為東道主日本、卡達、澳洲和中國大陸，8強複賽兩組的分組前2晉級4強。

8強賽中華隊16日先對上巴基斯坦，雙方過去在2003年、2005年及2019年交手過，前兩次中華隊吞敗，2019年亞錦賽以3比2局數險勝，這次中華隊再度收下勝利，技壓平均身高199公分的巴基斯坦，半隻腳跨進4強。

目前帶著1勝晉級到8強的伊朗，正和帶著1敗的韓國對抗中，首局伊朗25比19收下，若最終伊朗獲勝，就和中華隊同以先收下2勝的優勢提前確定攜手拚進4強。