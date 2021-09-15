美國調漲企業稅可能性持續升高，衝擊周二華爾街股市三大指數全軍覆沒。台股因秋節長假在即、台指期結算等影響，今日在權王台積電(2330)開低下多頭欲振乏力，指數摜破季線一度重挫百點，低探17316.52點，鴻海(2317)挾電動車意外曝光消息逆勢走揚，帶動鴻家軍MIH大聯盟個股乙盛-KY(5243)、廣宇(2328)等群起攻之成盤面要角，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)亦聯手突圍翻紅，帶領航運股重回人氣指標，終場加權指數下跌80.9點為17354點，失守季線及17400點，成交值為2644.56億元。今日外資(不含外資自營商)買超18.6453億元，投信買超23.4534億元，自營商賣超78.1179億元，三大法人賣超36.01億元。

電子股表現方面，蘋果新品發表會登場，惟iPhone 13僅小改款驚艷度不足，台積電(2330)雖獲法人看好供應新iPhone的A15晶片將成最大受惠者，今股價卻受制明日除息前棄息賣壓湧現，收最低607元，其餘蘋果鏈玉晶光(3406)、台光電(2383)、穩懋(3105)、全新(2455)、華通(2313)、台郡(6269)等均黯淡無光。權值股欲振乏力，聯發科(2454)、矽力-KY(6415)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、國巨(2327)等同步走疲。鴻家軍受惠鴻海(2317)與裕隆合作的MIH第一代電動車疑提前曝光，推升股價站回月線，帶動鴻家軍乙盛-KY(5243)亮燈漲停鎖到底，廣宇(2328)、正達(3149)、鴻準(2354)跟進催油門，成盤面上強勢族群，裕隆(2201)同聲大漲5%、飆上40元及季線。

傳產股表現方面，永光(1711)3引擎需求點火帶動8月營收亮眼，股價連拉3根漲停，站上逾6年高峰，連帶吸引資金進駐化工股，包括三晃(1721)、中華化(1727)、永純(4711)、中美實(4702)、德淵(4720)盤中相繼攻上漲停，其餘如中碳(1723)、東鹼(1708)、台肥(1722)、永捷(4714)、大立(4716)等獲買盤捧場攜手走揚。航海王午盤過後突圍向上，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)聯手翻紅走揚，提振多方士氣。鋼鐵股仍買氣不振，中鋼(2002)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、第一銅(2009)、聚亨(2022)、千興(2025)、大成鋼(2027)同步走弱。

台股在中秋四天連假前，成交量持續萎縮，連續5日成交量未過3000億元，指數呈現低量整理，今日收低80點，失守17400及季線關卡，外資近來動向難掌握，連兩日買超累計達84.07億元，本月來買超達797.28億元。近期資金輪動快速，族群漲勢較不連續，因此短線操作以個股表現為主，另外，在中秋節前的觀望氣氛下預期指數表現空間不大，操作不宜過度追價，宜擇具個股基本面題材之標的分批布局，另逢高則可適度減碼持股。短線區間觀察17200～17650點，可聚焦法人買超股。

下周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開決策會議，將對外說明減少購債，但仍會持續釋出資金，不太有資金不足的問題。此外，目前缺貨、塞港等問題仍無解，台股也因中秋長假效應提前發酵，連日量縮陷入盤整，投資人到底要不要抱股過節？投資專家表示，台股基本面無虞，目前盤面沒有主流，而且成交量萎縮、類股忽強忽弱，操作難度大，宜謹慎保守操作，低持股過節即可，建議可低接「低位階股」，包括將新機發表、今年股價明顯落後的蘋概股，以及長線基本面優、法人積極加碼的晶圓代工、矽晶圓、封測、金控、高殖利率股等。