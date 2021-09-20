台灣出口大陸農產品又出問題，釋迦及蓮霧被驗出有害的「大洋臀紋粉蚧」，遭禁止輸入。根據最新統計，民進黨二次執政後，出口大陸的前三名水果分別為鳳梨、釋迦及蓮霧，近3年47.6萬公噸、36.5億元，4.2萬噸、37.8億元及1.1萬公噸、13.5億元，合計金額高達87.8億元，這3種水果都是高度依賴大陸市場的農產品，總量輸出大陸均超過90%，如今遭禁，龐大損失令農民寢食難安。

蔡英文表示嚴正譴責並會透過各種管道幫農民討回公道，字句鏗鏘、信誓旦旦，因為今天買家是中國大陸，如果是遭美國、日本退貨，試問膽敢如此嗆聲嗎？況且走在菜市場都會挑三揀四了，大批量的出口貨品，陸方不能檢驗？檢出問題不能退貨？這是哪門子交易邏輯？總歸只要扯上大陸，通通都是政治陰謀論。

主管機關農委會一干人等應該排排站，為自身失職沒有協助農民完備通過檢驗鞠躬道歉。台灣盛產農產品屢遭大陸退貨下架，日前已有鳳梨事件、今再逢釋迦、蓮霧，一而再、再而三，陳主委更在受訪最後埋了「下個項目可能是柑橘」的預測，看來是要農民先做好心理準備，盈虧自負。蔡英文的「護農業！挺農民！」根本是「糊弄農民」，作秀氛圍還真「挺濃」！

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