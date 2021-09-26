9月24日四方安全對話（Quad）領導人面對面高峰會，美國總統拜登、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森和日本首相菅義偉及相關官員參加了會議。會後發表「我們的共同未來將在印度-太平洋書寫」聯合聲明，從這份聲明可以看出美國焦慮之所在。

聲明的內容首先提到，「距離上次會議僅僅6個月，新冠病毒大流行成為全球持續的痛苦；氣候危機也在加速；區域安全變得越來越複雜，成為所有國家的單獨和共同的考驗。」

尤其新冠疫情、疫苗的生產與分配、氣候危機等，似乎比中國威權問題更受到美國的關注，因此「四方會談」把焦點放在「氣候雄心、清潔能源的創新和部署，及氣候適應、復原力和準備」等。

從這裡可以看出，面對人類安全環境的變化，美國已經知道，單靠自己的能力來對抗環境惡化，已經是不可能的任務，必須連結印太四大國家來共同因應。

但是，人類安全並非只是美印澳日四個印太國家的問題，太平洋西岸最大的國家中國，若不被納入共同治理人類安全的範疇，那麼美國再怎麼努力促使「四方對話國家」同心治理，恐怕還是力有未逮。

問題是美國刻意排除中國，又把中國視為必須「對抗」的國家，在對抗與合作之間無法融合，這應該才是美國最為焦慮之處。

美國處處防著中國，又處處需要跟中國合作的情況下，拜登這一任能否超越川普真正做出對全球治理有貢獻的事，看來也難以寄望。

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