中國國民黨黨主席與黨代表選舉結果底定，張亞中提出尋求與大陸簽署和平備忘錄的政見，成為各方關注評議焦點。多位知識菁英認為此議絕不可行，言辭刻薄鄙夷程度令人震驚。

選戰結束，應嚴肅反省，和平協議不可行，問題是出在和平還是協議？目前兩岸並無任何和平協議，難道吾人不希望獲得和平？認為面對北京必須鬥爭到底；抑或是不信任中共，和平協議無法保證和平，不值得嘗試努力。

張亞中政見受到批評，問題是出在內容本身，還是因人廢言？其實和平協議早已多方倡議，碩彥攻訐招致反詰時，亦未能提出替代主張；講別人不行容易，卻提不出高明作法，豈是辯論講理之道？

兩岸關係搞到嚴重對立，總是要找到解脫死結之道；若認為不必透過協議，就能夠獲得和平，那就必須等到您死我活，等到敵對勢力敗亡斷氣，或是本身國祚歸西，才能突破僵局；此想法豈能符合現實？

吾人必須給和平提供機會，思考協議是必要之舉。世間紛爭起於看不透成功不必在我，若和平協議只能我提不准人說，兩岸豈有和平契機？

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